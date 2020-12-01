أنباء عن اتفاق المتحاورين في طنجة على تشكيل لجنة لاستكمال المشاورات بشأن توزيع المناصب

أفادت مصادر إعلامية بأن أعضاء لجنة الحور من مجلس النواب وما يمسى بمجلس الدولة المجتمعين في مدينة طنجة المغربية، قد اتفقوا على تشكيل لجنة من 6 أعضاء لاستكمال المشاورات حول توزيع المناصب السيادية.

وتستمر الجولة الرابعة من الحوار السياسي في طنجة حتى غد الثلاثاء بمشاركة 26 عضوا من وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة.

وتأتي هذه الجولة التي انطلقت اليوم الإثنين بمدينة طنجة شمال المغرب بهدف توحيد الرؤى حول المسار السياسي والدستوري، بعد يومين فقط من التئام مجلس النواب وتفاهم أعضائه على عقد اجتماع بمدينة غدامس بعد سنوات من الانقسامات توصل خلالها المجتمعون إلى نتائج ملموسة أبرزها إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية و برلمانية خلال سنة

وتأتي المناصب السيادية في طليعة محاور النقاش في طنجة من أجل الوصول إلى حل توافقي لعرضه لاحقا على مجلس النواب والتصويت عليه.

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