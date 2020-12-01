مفتشو الرقابة يداهمون مصنعا غير مطابق لشروط تعبئة المياه في الجفارة

قام مفتشو الرقابة على الأغذية والأدوية، أمس الاثنين، في الجفارة بضبط مصنع لتعبئة المياه غير مطابق للمواصفات والمعايير الخاصة بالتعبئة.

وأوضحت هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن مفتشيها توجهو رفقة الحرس البلدي تفتيشة لاستهداف مصنع لتعبئة المياه دون علامة تجارية حيث تبين افتقاره للنظافة العامة.

وأضافت الهيئة أن القائمين على المصنع أساؤوا تخزين المواد الأولية مثل الأسقف والحوائط والأرضيات والجدران التي باتت لا تطابق المواصفات والمعايير الخاصة بالتعبئة.

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