بايدن يرشح نيرا تاندين لقيادة مكتب الميزانية والإدارة

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نيرا تاندين، لقيادة مكتب الميزانية والإدارة في البلاد.

وسبق لتاندين أن اقترحت أن تسدد ليبيا جزءا من تكاليف نكبة فبراير التي وقعت في البلاد عام 2011.

ووفق تقرير لصحيفة ديلي كولر الأمريكية، فإن تاندين، تعد إحدى المُقربين من هيلاري كلينتون، حيث كانت تشغل منصب رئيس مركز التقدم الأمريكي المقرب من كلينتون، وهو من المؤسسات التي تعرضت لتدقيق شديد في عام 2015م بخصوص البريد الإلكتروني لهيلاري، الذي أرسلته إلى زملائها في 21 أكتوبر 2011 م

وبحسب الصحيفة فإن تاندين سبق أن قالت لزملائها في 21 أكتوبر 2011م، لدينا عجز هائل ولديهم الكثير من النفط ، محذرة بأن معظم الأمريكيين سيختارون عدم الانخراط في العالم بسبب هذا العجز.

وأوردت الصحيفة أن تاندين تابعت، إذا أردنا الاستمرار في التدخل في أي مكان في العالم، فهناك خطوات مثل أن دفع الدول الغنية بالنفط إلينا جزئيًا، مضيفة أنه أفضل من التنازل عن برنامج الرعاية التعليمية والصحية داخل الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المحرر في مركز التقدم الأمريكي فايز شاكر، اختلف مع تاندين في ذلك الوقت، ورد بقوله إنه إن كان يمكن للولايات المتحدة كسب المال من التدخل في ليبيا، وقامت بذلك، فإنه يشكل مشكلة أخلاقية خطيرة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية.

