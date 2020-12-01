بنغازي.. صيانة خط الصرف في “شارع العراق”

شرعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة بنغازي بتنفيذ أعمال الصيانة لخط الصرف الصحي الرئيسي بشارع العراق في حي علي بن أبي طالب “السرتي” والعمل على تغيير قُطر الخط إلى 900 مم لاستيعاب كمية مياه الصرف الصحي المتدفقة من حي المساكن الجاهزة .

تأتي هذه الأعمال بدعم من بلدية بنغازي التي أوضح المكتب الإعلامي التابع لها أن سبب طفح الصرف الصحي يكمن في تهالك الخط وانتهاء عمره الافتراضي، علاوةً على زيادة تدفق كميات مياه الصرف الصحي والربط العشوائي على الخط، فيما قامت الشركة بتجهيز وتركيب عدد “3” مضخات نزح سطحية .

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