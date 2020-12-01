في إشارة إلى تركيا …بوصير يدعو لإعادة ليبيا تحت الانتداب

دعا محمد بوصير المستشار السابق لرئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة إلى وضع ليبيا تحت سلطة الانتداب.

وأوضح بوصير في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه يجب وضع ليبيا تحت سلطة الانتداب ، أي أن تقر الأمم المتحدة بأن تكون ليبيا تحت انتداب دولة ما ، حيث تبدو كلمات بوصير تشير إلى وضع ليبيا تحت الانتداب التركي.

وبين بوصير أن سبب دعوته يعود إلى تشرذم المؤسسات بشكل يوجب استعجال الانتداب قبل أن يحث ما وصفه .

وكتب بويصير عبر صفحته الشخصية على فيسبوك معلقًا على سجال صنع الله والكبير ، إن تشرذم المؤسسات يوجب استعجال الانتداب قبل ان تتفتت البلد تماما .

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