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“طرابلس المركز”.. اختتام تعقيم مدارس زاوية الدهماني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدرسة أم الثوار بــ”زاوية الدهماني” في مدينة طرابلس فعاليات اليوم الختامي لأعمال التعقيم والرش بالمدارس المستهدفة بالحملة، بحضور عضو ة مجلس بلدية طرابلس المركز  الدكتورة إنعام التركي مسؤولة ملف الإصحاح البيئي ومدير مكتب الإصحاح البيئي والفريق المصاحب له.

وتضمن حفل الاختتام تكريم إدارة المدرسة لفريق عمل مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، بحضور لفيف من أعضاء هيئة المعلمين والمعلمات بالمدرسة والإداريين الذين أشادوا بعمل عناصر الفريق وإتقانهم للعمل المكلفين به.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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