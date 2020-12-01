“طرابلس المركز”.. اختتام تعقيم مدارس زاوية الدهماني

شهدت مدرسة أم الثوار بــ”زاوية الدهماني” في مدينة طرابلس فعاليات اليوم الختامي لأعمال التعقيم والرش بالمدارس المستهدفة بالحملة، بحضور عضو ة مجلس بلدية طرابلس المركز الدكتورة إنعام التركي مسؤولة ملف الإصحاح البيئي ومدير مكتب الإصحاح البيئي والفريق المصاحب له.

وتضمن حفل الاختتام تكريم إدارة المدرسة لفريق عمل مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، بحضور لفيف من أعضاء هيئة المعلمين والمعلمات بالمدرسة والإداريين الذين أشادوا بعمل عناصر الفريق وإتقانهم للعمل المكلفين به.

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