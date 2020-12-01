سرقة أسلاك كهرباء بطول 8300 متر في دائرة الكريمية بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 8300 متر أسلاك كهرباء في شارع سيدي سليم بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وسطت مجموعة خارجة عن القانون على الأسلاك من عدة خطوط بالدائرة وهي: «أسلاك ضغط عالي بطول 3500 متر في خط اتجاه المقبرة من فرعية فرج اشنيبة، وأسلاك ضغط عالي بطول ألفين متر بخط اتجاه الفروسية من فرعية فرج اشنيبة»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

كما سرقت أيضا أسلاك بطول 1600 متر اتجاه عبدالوهاب العاشق من فرعية الساحلي، وأسلاك بطول 1200 متر خط الجدي من فرعية البصريات.

وجددت الشركة مناشدتها الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين والحد من هذه الظواهر، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام».

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