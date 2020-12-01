علي أوحيدة: مشاركة رئيس «الأعلى للقضاء» في اجتماع «السراج» مع اللصوص إهانة للشعب الليبي

اعتبر علي أوحيدة، الصحفي الليبي المقيم ببروكسل في بلجيكا، أن مشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع فايز السراج، اليوم الثلاثاء إهانة لكرامة الشعب الليبي.

وقال أوحيدة في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن “مشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع السراج اليوم الثلاثاء وجنبا إلى جنب مع اللصوص، هو إهانة إضافية لكرامة الشعب الليبي”.

وأضاف «أوحيدة»، “لم نبدأ أبدا باطلاق كلمة لصوص عليهم، ولكنهم جميعا من بين المشاركين في اجتماع السراج، تبادلوا التهمة فيما بينهم علنا”.

وكان رئيس ‫المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ‫فائز السراج، قد دعا‬ إلى اجتماع اليوم الثلاثاء لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط واقتراح الحلول الناجحة لحل الأزمة.

ووجه السراج، كتابا اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، تضمن دعوة إلى الاجتماع، لكل من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ووزير التخطيط بالحكومة نفسها الطاهر الجهمي.

كما ضم كتاب السراج دعوة كل من رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي ورئيس النواب المنشقين حمودة سيالة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.