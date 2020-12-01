الترجمان: تركيا لا تريد الاستقرار في ليبيا وتحاول عرقلة عمل اللجنة العسكرية “5+5”

قال المحلل السياسي خالد الترجمان اليوم الثلاثاء، إن الهدف من التحركات السريعة والمتطورة لتركيا في ليبيا، هو ترسيم قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” قاعدة تركية، مؤكدا أن تركيا لن تسمح باستقرار في ليبيا.

وأضاف الترجمان في تصريحات صحفية، أن تركيا لن تسمح بتوصل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) إلى تفاهمات محددة من شأنها إخراج المرتزقة السوريين والقوات التركية وتفكيك المليشيات المسلحة وجمع السلاح والذهاب إلى دولة مدنية حقيقية، مؤكدا أن تركيا لا زالت تطمح في أن تصبح الفاعل الأول والأساسي في ليبيا والمسيطر على ثروات وموارد الليبيين من نفط وغاز ويورانيوم وغيره سواء كان في الهلال النفطي أو في الصحراء الكبرى.

واستنكر الترجمان صمت المجتمع الدولي والبعثة الأممية، وعجزهم عن استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم تركيا باحترام اتفاقية اللجنة العسكرية الليبية المشتركة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

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