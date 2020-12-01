ليبيا الان

أبو عميد: البعثة الأممية تدفع باتجاه إشعال حرب جديدة بين الليبيين

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى رئيس المجلس الأعلى ورشفانة المبروك محمد أبو عميد، أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا لم تحسم أمرها بعد لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال أبو عميد في تصريحات صحفية له: “البعثة الأممية نفسها تحركها الدول النافذة في الأمم المتحدة، تلك الدول لديها مصالح في ليبيا لم يتم الاتفاق حولها فيما بينها”.

وأضاف “البعثة الأممية تدفع باتجاه إشعال حرب جديدة بين الليبيين ستكون لها آثار كارثية على الليبيين وعلى دول الجوار”.

وتابع “كل دولة لها أذرع محلية صنعتها منذ انهيار الدولة الليبية هذه الأذرع تتلقى الدعم المادي والعسكري واللوجستي سياسيا وإعلاميا وتلك الدول هي من وسع الهوة بين الفرقاء الليبيين وهي من عقدت المشهد”.

الوسوم

البعثة الأممية المبروك محمد أبو عميد ليبيا ورشفانة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك