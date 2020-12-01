أبو عميد: البعثة الأممية تدفع باتجاه إشعال حرب جديدة بين الليبيين

رأى رئيس المجلس الأعلى ورشفانة المبروك محمد أبو عميد، أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا لم تحسم أمرها بعد لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال أبو عميد في تصريحات صحفية له: “البعثة الأممية نفسها تحركها الدول النافذة في الأمم المتحدة، تلك الدول لديها مصالح في ليبيا لم يتم الاتفاق حولها فيما بينها”.

وأضاف “البعثة الأممية تدفع باتجاه إشعال حرب جديدة بين الليبيين ستكون لها آثار كارثية على الليبيين وعلى دول الجوار”.

وتابع “كل دولة لها أذرع محلية صنعتها منذ انهيار الدولة الليبية هذه الأذرع تتلقى الدعم المادي والعسكري واللوجستي سياسيا وإعلاميا وتلك الدول هي من وسع الهوة بين الفرقاء الليبيين وهي من عقدت المشهد”.