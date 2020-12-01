بويصير: الكثير من الليبيين لا يبالون بأن يعيشوا قطيعا في حظيرة

زعم محمد بويصير الذي تقدمه قنوات الإخوان المسلمين على أنه محلل سياسي، أن الكثير من الليبيين لا يرفضون ما وصفها بالدكتاتورية ولا يبالون بأن يعيشوا قطيعا في حظيرة، بحسب وصفه.

وأضاف بويصير المقيم في أمريكا، أنه لم يستطع النوم لأن عقله شغله سؤال محير ماذا لو لم يتدخل الناتو في مارس 2011، واستعاد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي السيطرة على كامل التراب الليبي.

واستكمل بويصير حديثه مخاطباً الليبيين “أتعرفون لماذا أنتم في هذا التشرذم ولماذا لم تستطيعوا استثمار نتائج أكتوبر 2011 لبناء ليبيا حديثة آمنة مستقرة حرة متقدمة مزدهرة؟ لأنكم ببساطة ليس من حقق تلك النتائج وعندما تزعمون ذلك فإنكم تلبسون بدلة أكبر من مقاسكم كثيرا فالكثيرين منكم لا يرفضون الدكتاتورية أصلا وهم على استعداد ليكونوا أتباع لأي دكتاتور ولا تعنيهم البلد بل معدتهم ولا يبالون بأن يعيشوا قطيعا في حظيرة على حد زعمه.

وواصل بويصير هجومه على الليبيين في كل الحالات عبر التاريخ صاحب النتائج هو فقط من يستطيع أن يستثمرها ويبني عليها ذلك أن الشعوب التي صنعت ثورات كانت دائما تملك وعيها بحسب ادعائه.

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