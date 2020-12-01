الرقابة الإدارية تنفي صدور قرار بفصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن الهيئة

نفت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، أمس الاثنين، صدور قرار من مجلس النواب الموازي بشأن فصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن الهيئة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لا يوجد قرار رسمي صادر عن مجلس النواب الموازي ولم يتم تعميمه وفق الإجراء الإداري المتبع، مبينة أنه لم يرد إلى الهيئة أي قرار بهذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أن ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعدو أن يكون أخبارا مغلوطة وليست قرارات رسمية، مشيرة إلى أن الهدف من نشرها هو العرض والمناقشة وليس التنفيذ.

وأشارت الهيئة إلى أن جهات تحاول الزج بأسماء موظفيها في مظاهرات واعتصامات وصفتها بالغوغائية، مبينة أن الهدف منها عرقلة الإجراءات القانونية التي أصدرتها بشأن إعفاء مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من مهامه وتكليف بديلا عنه وهو حق أصيل يملكه رئيس الهيئة.

وقالت الهيئة إنها لن يردعها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مهامها إلا صحيح القانون بما يضمن التصدي للفساد المالي والإداري في الدولة دون استثناء لأحد.

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