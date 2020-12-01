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«قشوط»: «القبي والحاج» سيتركان بصمة لها قيمة لدولتنا في «بريطانيا وتونس»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأ سليم قشوط، المتحدث باسم «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لمليشيات «بركان الغضب»، كلًا من جلال القبي، الذي يقدم نفسه بوصفه «إعلامي» في ما يعرف بـ«عملية بركان الغضب»، وناجي الحاج، الذي يصفه إعلام الوفاق بالناشط السياسي، باختيار حسن أونيس رئيس هيئة الثقافة في «حكومة الوفاق»،لهما «للقيام بمهمة نشر الثقافة»، في بريطانيا وتونس، بحسب ادعائه.

قشوط» احتفى بهما في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»،  قائلًا: “ونعم الرجال عندهم فائض من الوطنية والقدرة على العمل المضني والمثابرة وسيتركون بصمه لها قيمة لدولتنا ألف مبروك لجلال القبي وناجي الحاج”.

وكان حسن أونيس رئيس هيئة الثقافة في «حكومة الوفاق»،  قد طالب محمد الطاهر سيالة، وزير خارجية الوفاق، بإنهاء إيفاد الملحقيين الثقافيين بثلاث دول بزعم “عدم القيام بواجباتهم الموفدين لها في تلك السفارات”، على حد قوله.

وادعى  «أونيس»، في خطاب مسرب، اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “في إطار المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة العامة للثقافة في متابعة المراكز الثقافية بالخارج وترشيح العناصر المتميزة والكفؤة للعمل بهذه المراكز والملحقيات الثقافية”، بحسب تعبيره.

وواصل ادعائه قائلًا: “أود إفادتكم بأن الملحقين الثقافي في كل من ( بريطانيا – تونس – مالطا) لم يقوموا بأداء واجباتهم الموفدين من أجلها بهذه السفارات الأمر الذي انعكس على صورة الثقافة الليبية”، وفقًا لقوله.

وزعم «أونيس»، في خطابه المسرب، أن “الأمر يتطلب إنهاء إيفادهم وعودتهم إلى ليبيا واستبدالهم بكلا من «جلال جمعة القبي» (ملحقا ثقافيا بالمملكة المتحدة البريطانية)، و «عمر بالعيد الطيرة» (ملحقا ثقافيا بالجمهورية المالطية)، و «ناجي على عبد الرحمن الحاج» (ملحقا ثقافيا بالجمهورية التونسية)”، مضيفًا “باعتبارهم عناصر مميزة ذات كفاءة عالية للقيام بمهمة نشر الثقافة”، بحسب ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياقطقوط اى ثقافة عند متخلف عقلى مثلك انكم اهل السخافة ولا علاقة لكم بالاسلام السمح الذى عرفه رسولنا الكريم بان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وهو نالا يندبق على امعات مثلكم من المتنطعين شر خلق الله

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  • عندما نرى فئة من المصلين المرائين يتوعدهم الله بالويل ونرى المفلس ياتى بصلاة وصيام وزكاة ويطرح فى النار ونرى عالم وشهيد ومن ينفق فى سبيل الله اول من تسعر بهم النار ورأينا مقاتل شجاع يقاتل مع رسول الله واعجب بشجاعته الصحابة ومع ذلك دخل النار ماذا ينقص كل هؤلاء جميعا ولو كانت التقوى بكثرة العبادات لكان الخوارج الذين يحتقرون عبادات الاخرين بالمقارنة بعبادات الاخرين اول المتقين ولكنهم شر خلق الله الاجابة بسيطة انهم يفتقدوا اول شرط للتقوى فى اول سورة البقرة يؤمنون بالغيب فكل هؤلاء الذين دخلوا النار يحبون الدنيا والشهرة ولايؤمنون بانهم سيحاسبوا على جرائمهم ومعاملاتهم يهودية رغم عبادتهم الاسلامية والاخوان شر خلق الله لانهم يخشون كبير القطيع اكثر من خشية الله ويسفكون الدماء ويفسدون فى الارض ويتصورا انهم سيفلتوا من العقاب

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  • لا نستغرب شيئا في عهد ثورة او الاصح نكبة قهاير…مهزلة أخري تضاف لمهازل نتائج النكبة …مراهقين لا علاقة لهم بالثقافة ولا بالتعليم يتم إيفادهم كملحقين من اجل الدولار فقط…الاحسن ان يتم ايفاد الاكفاء والعلماء واذا كنتم تريدون ان تكافئوا هؤلاء الاشاوس الثوار أعطوهم اعتمادات وهمية مثلهم مثل بقية زملاءهم الثوار الاشاوس …هذا أفضل من ان يقوم بتمثيل ليبيا في الخارج وليعطوا فكرة عن ثقافة الاشاوس …لا حول ولاقوة الا بالله …وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بثورة قهاير………..

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