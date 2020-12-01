بريطانيا: هذه نتائج اجتماع مجموعة العمل الأمنية واللجنة العسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

أعلنت بريطانيا أنه خلال الاجتماع الأول بين مجموعة العمل الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة جرى تحديد سبل دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وبينت بريطانيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها كانت في شهر نوفمبر رئيس مشارك لمجموعة العمل الأمنية مع بعثة الأمم المتحدة والتي تأتي في مرحلة حيوية في عملية السلام الليبية.

وأضافت بريطانيا “يسّرنا أول اجتماع بين المجموعة واللجنة العسكرية المشتركة وحددنا، مع المجموعة، سبل دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وكانت بريطانيا أعلنت في 23 نوفمبر الماضي أن اللجنة العسكرية المشتركة اجتمعت للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية لإحاطة المجتمع الدولي عن إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

وبينت السفارة البريطانية لدى ليبيا أن المملكة المتحدة بصفتها رئيس مشارك للمجموعة أشادت بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة.