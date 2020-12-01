تقرير: صراع السراج مع رجاله يخرج إلى العلن.. وحرب الاتهامات تعرّي الفساد في ليبيا

أكد تقرير صحفي خروج الصراع بين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة ورجاله إلى العلن وبات أحدث فصوله يدور بين محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

وأشار التقرير إلى دخول الصراع في ليبيا مرحلة غير مسبوقة من الاتهامات المتبادلة بالفساد، ومن التجييش الإعلامي، وتوسيع دائرة المواجهة، لتطغى على بقية الأحداث التي تشهدها ليبيا، بما في ذلك مسارات الحل السياسي، ما يشير إلى حجم مستوى الخلافات التي تضرب أعمدة الحكم بشقيه، السياسي والاقتصادي، في العاصمة طرابلس

وأفاد التقرير بأن للصراع جذور قديمة، تعمقت بمساعي حكومة الوفاق والمحور التركي الإخواني، الدفع بالمصرف المركزي إلى معركة مع مؤسسة النفط، لإجبارها على خرق الاتفاق المبرم بين الجيش ، والنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، في موسكو، أوائل سبتمبر الماضي، والذي ينص على تشكيل لجنة مشتركة، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على المناطق الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وعلى تحديد آلية، تتمثل في وضع إيرادات النفط في حساب بالمصرف الليبي الخارجي، إلى حين التوصل إلى الحل السياسي، وهو ما أثار حفيظة قوى الإسلام السياسي، وأمراء الحرب ومن ورائهم نظام أردوغان الساعي إلى بسط نفوذه على ثروة البلاد

ومنذ 19 نوفمبر الجاري، بدأ التراشق بالاتهامات بين مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، التي أكدت أن إيراداتها النفطية ستبقى في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي، ولن تحولها إلى حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي، عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية، التي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار

وتزداد الشكوك حول علاقة مصرف ليبيا المركزي مع دوائر داخلية وخارجية، في ظل علاقات الكبير القوية مع تركيا وقطر والإخوان

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