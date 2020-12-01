“الحبري”: إحالة أشخاص إلى مباحث الأموال العامة على خلفية اختلاسات ببعض المصارف

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” أن قضية زرع قيم ووجود اختلاسات ببعض المصارف موضوع خطير وحساس لتأثيره على سمعة القطاع المصرفي مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأمن المعلومات في المصارف .

وكشف “الحبري” عن إحالة مجموعة أشخاص إلى مباحث الأموال العامة وتم تصحيح بعض الإجراءات ولكن المهم حتى الآن هو عدم فقدان أية أموال نتيجة هذا الزرع غير الشرعي.

وأضاف “الحبري” أنه خلال الأيام القادمة سيتم البحث مع المصارف الرئيسية عن كيفية تطوير أمن المعلومات وخلق أدوات الحماية المناسبة وإجراء اختبارات الاختراق على الأنظمة القائمة لمنع تكرار ما حدث قدر الإمكان.

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