“المطارات” تتسلّم برنامجًا يعكس السياسة الليبية في “أمن الطيران”

سلّمت لجنة برنامج ليبيا الوطني لأمن الطيران برنامجها الكامل لوزير المواصلات بحكومة “الوفاق”، ميلاد معتوق، والذي يضمّ 700 صفحة تعكس السياسة الليبية في أمن الطيران، وفقًا للمعايير الدولية؛ مما سيساهم في الرفع من مستوى الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة في مجال الطيران.

جاء ذلك، خلال جلسة عقدت بمقر مصلحة الطيران المدني، حيثُ يعدُّ هذا البرنامج مطلب دولي، يعمل على تحفيز الشركات للعودة، ويعزز الإدارة الأمنية في المطارات، حيث ألزم المجتمع الدولي للطيران المدني جميع الدول بإنشاء هذا البرنامج.

وحضر هذه الجلسة، كل من وزير المواصلات، ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس لجنة برنامج ليبيا الوطني لأمن الطيران المدني وعدد من ممثلي بعض الجهات الأمنية ومزودي الخدمات بالمطارات.

وأشارت مصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات، في بيان نشر عبر المنصة الرسمية للمصلحة، إلى أن ليبيا تأخّرت في إنشائه.

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