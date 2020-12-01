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الكيلاني: الصراعات وتوقف اعتمادات مركزي طرابلس وراء ارتفاع الدولار بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أرجع الخبير الاقتصادي عادل الكيلاني، السبب لارتفاع الدولار إلى توقف الاعتمادات من قبل المصرف المركزي.

 وأضاف الكيلاني، في تصريح صحفي له أمس الاثنين، أن الصراع والتلاسن والاتهامات المتبادلة بين المحافظ، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط له دور كبير في أزمة ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح الكيلاني أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لديه رغبة في ايداع عوائد مبيعات النفط في حساب خاص، مشيرا إلى أن الخاسر الوحيد هو الشعب، وعدم خضوع الصديق الكبير لأي سلطة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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