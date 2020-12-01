صنع الله يبحث مستجدات إنشاء معهد بنغازي للتقنية النفطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس فريق انشاء معهد بنغازي للتقنية النفطية، عبدالسلام العقيلي بحضور مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبو لعج، والعضو المالي بالفريق جلال بوزريبه.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس مناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع إنشاء المعهد والخطوات التي تمت بخصوص مرحلة التصاميم الهندسية لمبنى المشروع، والإجراءات الإدارية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بالتنفيذ.

كما ناقش الحضور المناهج التعليمية المقترحة، والخطوات التي تمت من خلال التواصل مع معهد النفط للتدريب والتأهيل، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية بهذا الشأن.

وأكد صنع الله أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سيقدم الدعم اللازم لانشاء هذا المعهد بمدينة بنغازي، لينضم لباقي المعاهد والمراكز التدريبية بالقطاع ، وليصبح صرحاً نفطياً تعليمياً جديداً، لدعم القطاع من خلال تخريجه للعناصر الشابة المزودة بآخر ما تم التوصل إليه بالصناعة النفطية الحديثة.