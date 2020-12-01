“العمل” تبحثُ مع “تويوتا ليبيا” تدريب الباحثين عن عمل

بحث وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين، مع مدير إدارة التدريب بشركة “تويوتا ليبيا”، محمود أغميم، إمكانية تدريب الباحثين عن العمل.

وناقش الطرفان، خلال اجتماع موسّع، سبل التعاون بين الطرفين.

من جهته، أكد وزير العمل على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعليم الشباب الباحث عن العمل وتدريبهم على التطورات التقنية والفنية في مختلف المجالات، منها صيانة السيارات.

وفي وقت سابق؛ بحث وزير العمل مع المجلس البلدي مصراتة الصعوبات التي تواجه سوق العمل، ووضع آليات لتوفير فرص العمل، إضافة للتركيز على القطاعات، التي تعاني من النقص في الكوادر الفنية والحرفية بالبلدية.

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