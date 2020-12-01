الكشف عن تفاصيل المقترح الخامس لآلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء

كشفت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، باقي مقترحات أعضاء ملتقى الحوار الليبي السياسي والتي يبلغ إجمالها أثني عشر.

ونص المقترح الخامس على تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية حيث يتم تزكية 4 للجنوب و5 للشرق و 7 للغرب .

وبينت الوثيقة كذلك أنه يتم التصويت داخل المجمعات الانتخابية لاختيار مرشح واحد عن كل منطقة لرئاسة الوزراء ويكون الفائز من حصل على 1+50 .

بالإضافة إلى أنه يتم عرض الأسماء الفائزة على الجلسة العامة للتصويت واختيار رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية الخاصة الثلثين على أن يكون بينهم نصف الأعضاء زائد واحد من المنطقتين الآخرتين .

وتضمن المقترح أن يتم اختيار رئيس الوزراء قبل الجلسة العامة ويعتبر المرشحين الأخرين نواباً للرئيس الوزراء بشكل تلقائي ويكون اختيار رئيس المجلس الرئاسي من خلال تحديد رئيس الوزراء يكون رئيس المجلس من الأعضاء الثلاثة الفائزين من المناطق الأكثر عدد سكاني والمخالف عن منطقة مجلس الوزراء .

كما انه اعتماداً على مبدأ العدالة المناطقية الذي لا يحالفه الحظ في رئاسة الرئاسي أو في رئاسة الوزراء وبذلك يكون عضوين له في الحكومة ويتم اختياره من قبل المجمع الانتخابي للمناطق .

كما تقوم رئاسة الحكومة مجتمعة بتشكيل حكومة وفق المهلة والضوابط المحددة.

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