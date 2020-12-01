المسلاتي: تركيا لن تتوقف عن استفزاز الليبيين ولابد من فرض عقوبات دولية عليها

أكد المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي، أن تركيا لم ولن تتوقف عن استفزاز الليبيين المتطلعين إلى التوافق وإيجاد حلول سياسية تخرج بالبلاد من أزماتها.

وأضاف المسلاتي في تصريحات صحفية، أنه فور إعلان اتفاقية جنيف (5+5)، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليشكك في فاعلية الاتفاقية، وواصلت وزارتا الدفاع التركية والأخرى التابعة للسراج نشر معلومات وصور حول برنامج التدريب والذي يخالف اتفاقية جنيف (5 +5).

وأكد المسلاتي، أن الاستفزازات التركية هي محاولة لتفريغ نصوص اتفاق جنيف من محتواها، ما يتطلب تدخلا سريعًا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتطبيق العقوبات الدولية تجاه تركيا التي أصبحت تعلن اعتراضها الصريح لأي جهود سياسية في ليبيا.

وأشار المسلاتي إلى أن تركيا تحصل على التمويل لعملياتها العسكرية في ليبيا عبر جانبين، أحدهما علني وهو الخصم المباشر من ميزانية الدولة الليبية، تنفيذًا لأمر سابق أقره رىيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بتخصيص ترتيبات مالية لدعم المجهود الحربي، فيما الجانب الآخر غير العلني يتمثل في صفقات تبرم “تحت الطاولة” ودون غطاء قانوني لها.

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