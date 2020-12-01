مكافحة الأمراض: تسجيل 608 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 608 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بينها 459 حالة جديدة و149 حالة مخالطة من إجمالي 4490 عينة جرى فحصها يوم أمس الاثنين.

وأكد المركز في نشرته اليومية تسجيل 391 حالة شفاء منها 306 حالة في العاصمة طرابلس وكذلك تسجيل 13 حالة وفاة موزعة على مختلف المدن الليبية.

وأشار المركز إلى أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا بلغ 93417حالة منها الحالات النشطة : 28012 والمتعافين : 54209 والوفيات : 1196 حالة.