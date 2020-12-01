الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق الشمال، خصوصا الساحلية، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقي المناطق.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية على جميع المناطق.

وعلى رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة،تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

أما على الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده تتكاثر السحب من حين لآخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة، السرعة تنشط أحيانا اليوم، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

يينما على الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

وعلى الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

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