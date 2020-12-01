«الوطني لمكافحة الأمراض»: 608 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 391 و13 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد وذلك ليوم الاثنين 30 نوفمبر، وفقا للبيان رقم (264) ـ حيث تم تسجيل 608 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و391 حالة شفاء، و13 وفيات.

وذكر المركز الوطني في بيانه الإثنين، أنه استلم عدد (4490) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1598) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (45) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1160) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (204) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (313) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (7) عينات

7.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (92) عينة

8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (282) عينة

9.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (40) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (46) عينات

11.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة

12.المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (55) عينة

13.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (85) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات

15.مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (48) عينة

16.مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام عدد (230) عينة

وأوضح البيان أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي:

– عدد ( 3882 ) عينة سالبة

– عدد (608) عينة موجبة ( 459 جديدة + 149 مخالطة )

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 259 حالة جديدة

عدد 56 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 41 حالة جديدة

3.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

5.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

6.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

7.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

8.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

9.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

10.قصر بن غشير

عدد 16 حالة جديدة

11.جنزور

عدد 25 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.مصراته

عدد 37 حالة مخالطة

13.وادي زمزم وابو نجيم

عدد 1 حالة مخالطة

14.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

15.صبراته

عدد 7 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

16.صرمان

عدد 8 حالة جديدة

17.زلطن

عدد 11 حالة جديدة

18.غريان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.بني وليد

عدد 12 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

20.قصر الاخيار

عدد 8 حالة جديدة

21.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

22.زواره

عدد 9 حالة مخالطة

23.الزنتان

عدد 10 حالة مخالطة

24.جادو

عدد 1 حالة جديدة

25.الحوامد

عدد 1 حالة جديدة

26.القره بوللي

عدد 9 حالة جديدة

27.زليتن

عدد 32 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

وجاءت تفاصيـل الــ( 391 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 306 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في بنغازي

3.عدد 11 حالة في صرمان

4.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

5.عدد 23 حالة في مصراته

6.عدد 12 حالة في الزنتان

7.عدد 20 حالة في صبراته

8.عدد 12 حالة في زواره

وأوضح البيان أن تفاصيـل الـ( 13 ) حالة الوفاة:

1.عدد 5 حالات في الزاوية الغرب

2.عدد 1 حالة في القره بوللي

3.عدد 2 حالة في صرمان

4.عدد 2 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

6.عدد 1 حالة في صبراته

7.عدد 1 حالة في الحرابة

وذكر البيان أنه في الإحصاءات العامة كانت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” نحو 93.417 ، والحالات النشطة 28.012، والمتعافين 54.209، والوفيات 1196.