بالكور: البرلمان يتحمل مسؤولية ما يحصل بين الصديق الكبير وصنع ألله

ليبيا – انتقد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور الخلاف الحاصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي في طرابلس، وتحديدًا بين مصطفى صنع الله والصديق الكبير.

بالكور قال لبرنامج “LIVE” الذي بث على قناة “NEWS 218″ أمس الإثنين إن تصريحات صنع الله تُعطي مؤشرًا بأن ما يحدث ليس عمل مؤسسات، مشبهًا كلام صنع الله بالمثل القائل (غلطان وعنده الحق)، باعتبار أنه أخطأ حينما تحدث في أمور ليست من اختصاصه، وهو على حق باعتباره يعاني كما يعاني كافة المواطنين.

وأرجع بالكور سبب الخلافات وما وصفها بـ”عشوائية المؤسسات” إلى غياب الرؤية الواحدة، موضحًا أن مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية ما يحصل اليوم، ومؤكدًا أن المجلس عازم على عقد جلساته داخل ليبيا واسترجاع دوره الرقابي الذي كان غائبًا في السنوات الماضية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية