حويلي: اجتماع طنجة التنسيقي هدفه الاتفاق على معايير تولي المناصب السيادية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الاجتماع التنسيقي بطنجة المغربية يهدف إلى إرسال رسالة واضحة، مفادها أن مجلس النواب والدولة مؤسستان لهما الدور الرئيس في الحوار السياسي في ليبيا، ومن ثم لا ينبغي تجاهلهما مستقبلًا.

حويلي وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين أضاف أن الاجتماع التنسيقي يضم لجنتين منتخبتين (سابقًا كانتا معينتين)، ويرتكز على مخرجات مشاورات الجولات السابقة في مدينة بوزنيقة، الخاصة بالمناصب السيادية للاتفاق على معايير تسمح بتولي شخصيات ذات كفاءة للمؤسسات السيادية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية