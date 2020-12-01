ياسين: أنقرة أصبحت الحاكم الفعلي في غرب ليبيا بسفنها وطائراتها التي تنقل السلاح للميليشيات

ليبيا – قال رئيس مجلس العلاقات الدولية في ليبيا عادل ياسين إن أنقرة تهدف من تكثيف وجودها العسكري في ليبيا والذي جاء بمباركة من حكومة فائز السراج وما يعرف بمجلس الدولة إلى شرعنة وجودها في ليبيا، وجعله أمرًا واقعًا في أي حلول سياسية مزمعة.

ياسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين أوضح أن أنقرة تجند أجانب وتزج بهم وسط المتدربين الليبيين وتمنحهم الهوية الوطنية الليبية؛ ليكونوا ذراعها وعيونها في ليبيا.

وأشار إلى أن أنقرة أصبحت الحاكم الفعلي في غرب ليبيا، بسفنها وطائراتها التي تصل آناء الليل وأطراف النهار إلى البلاد محملة بالأسلحة والمدرعات لمليشياتها.

وحول طرق تمويل تلك العمليات، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية أنها تتم عبر الأموال الليبية التي تم تحويلها من مصرف ليبيا المركزي إلى إسطنبول، والتي أعطيت على أساس قرض بدون فوائد، بالإضافة إلى عوائد النفط التي لا يعلم أحد وجهتها ولا فيم تنفق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية