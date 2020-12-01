إيطاليا تنفي تعرضها للابتزاز بشأن صياديها المحتجزين بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

نفى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو تعرض حكومة بلاده لـ”الابتزاز” من جانب السلطات في شرق ليبيا بشأن قضية الصيادين الصقليين المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي منذ مطلع سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وقال دي مايو في مقابلة متلفزة، “إيطاليا ليست تحت الابتزاز على الاطلاق، لكن المفاوضات تستغرق وقتا ونعمل ليل نهار لإعادتهم إلى الوطن” بحسب وكالة آكي.

وحول امكانية اطلاق سراحهم قبل موعد أعياد الميلاد، قال “من الواضح أنني لن أكون أمينا اذا إعطيت تواريخ، هذا ما أقوله دائمًا لأسر الصيادين عندما ألتقي بهم” وأضاف “ما يمكنني قوله هو أن إيطاليا تعيد دائمًا مواطنيها إلى الوطن. هذا العام فقط، بين عمل وزارة الخارجية والاستخبارات، أعدنا إلى أرض الوطن سبعة أشخاص كانوا مختطفين”.