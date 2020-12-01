الترجمان: تركيا تسعى لترسيم قاعدة الوطية كقاعدة تركية.. ولن تسمح بإتفاق لجنة 5+5 على إخراجها

ليبيا – أكد رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان أن المغزى من التحركات السريعة والمتطورة لتركيا في ليبيا هو ترسيم قاعدة الوطية قاعدة تركية رسمية.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين قال إن أنقرة لن تسمح بتوصل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) إلى تفاهمات محددة من شأنها إخراج تركيا والمرتزقة الذين جلبتهم إلى ليبيا، وتفكيك الميليشيات المسلحة وجمع السلاح والذهاب إلى دولة مدنية حقيقية.

وأوضح أن تركيا لن تسمح باستقرار في ليبيا، فهي ما زالت تطمح في أن تصبح الفاعل الأول والأساسي في ليبيا والمسيطر على ثروات وموارد الليبيين من نفط وغاز ويورانيوم وغيره، سواء كان في الهلال النفطي أو في الصحراء الكبرى.

الترجمان أبدى اندهاشه من صمت المجتمع الدولي والبعثة الأممية، وعجزهم عن استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم تركيا باحترام اتفاقية اللجنة العسكرية الليبية المشتركة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية