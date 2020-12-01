“هيئة الثقافة” تُرشّح 3 أسماء لملحقيات تونس ومالطا وبريطانيا

وجّه رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، حسن فرج اونيس، كتابًا إلى وزير الخارجية المفوّض بحكومة “الوفاق”، محمد الطاهر سيالة، تضمن ثلاثة أسماء مُرشّحة للعمل في ثلاث ملحقيات ثقافية، في كل من بريطانيا وتونس ومالطا.

وتضمنت القائمة: جلال جمعة القبي ملحقًا ثقافيًا بالمملكة المتحدة البريطانية، وعمر بالعيد الطيرة، ملحقًا ثقافيًا بالجمهورية المالطية، إضافة إلى ناجي علي الحاج ملحقًا ثقافيًا بالجمهورية التونسية.

وأشار “اونيس” إلى أنه اعتمد، في هذه الاختيارات، على معايير التميّز والكفاءة، مبيّنًا أن الملحقين الثقافييْن في الدول الثلاث المذكورة لم يقوموا بواجباتهم الموفدين من أجلها؛ الأمر الذي انعكس على صورة الثقافة الليبية، بحسب ما ورد في كتاب الترشيح.

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