بلدية نسمة: سحب عينات من المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا» ومخالطيهم غدا

أعلنت بلدية نسمة إن فريق الرصد والتقصي التابع لها سيبدأ غدا الأربعاء سحب العينات من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ومخالطيهم.

وأشارت إلى أن الأمر يأتي في إطار سحب العينات بشكل دوري يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم لثلاثاء.

ولفت البيان إلى بدء العمل في الحادية عشر صباحا بالمراكز الصحية، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق النظم المعمولة في تلك المراكز.

يذكر أن ليبيا سجلت 608 إصابات جديدة بالوباء حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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