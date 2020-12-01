بلدية مصراتة تبحث مع المصارف التجارية أزمة السيولة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

بحث عميد بلدية مصراتة وأعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان مع مدراء المصارف التجارية العاملة بالبلدية أزمة عدم توفر السيولة المالية بالمصارف.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية تدارس الأزمة التي يعانيها المواطن داخل البلدية على وجه الخصوص، من عدم توافر السيولة داخل المصارف، ومعالجتها عن طريق تداول البطاقة الإلكترونية، وتسهيل إجراءاتها، وتوعية المواطنين وإرشادهم لاستخدامها في عمليات الشراء.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، يضم المجلس البلدي للبلدية، ومديري المصارف، ورجال الأعمال لوضع حلول مستعجلة للتخفيف من حدة هذه الأزمة.