«الهنقاري»: «حفتر» سيطر على الجنوب وسدد ضربة جزاء ثانية على «الهرواكة» من حكومة الوفاق

علق محمد الهنقاري، الضيف الدائم على قنوات «الإخوان» والتي تقدمه كـ«محلل سياسي»، على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة رقم ( 759 ) لسنة 2020 م بشأن تشكيل قوة عمليات الجنوب.

وقال «الهنقاري»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حفتر يسدد ضربة جزاء ثانية لـ «الهرواكة» المغفلين من حكومة الوفاق بالسيطرة على الجنوب وإعادة الكرة بالتقدم إلى طرابلس”، على حد قوله.

وكان بيان القيادة العامة، قد قرر تشكيل قوة عسكرية تسمى قوة عمليات الجنوب تتبعها كلا من المناطق العسكرية (سبها – براك . أوباري غات . مرزق)، والكتيبة ( 116 ) مشاة، و الكتيبة ( 177 ) مشاة، والدوريات الصحراوية، و كتيبة خالد بن الوليد .

وتابع نص القرار أن تكون تبعية القوة المشكلة بموجب المادة ( 1 ) إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية مباشرة، وأيضًا أوضح القرار تعيين الرقم [ 1300 لواء / المبروك إبراهيم علي سحبان ] أمرا لقوة عمليات الجنوب.

وختم القرار موضحًا تكلف القوة المشكلة بمهام فرض الأمن والاستقرار وحماية الحدود والأهداف الحيوية، ومكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية والتهريب بأنواعه، وتفعيل المناطق الحدودية مع دول الجوار ومتابعة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن تجارة العبور وحركة الأفراد عبر المنافذ، وأي مهام أخرى يكلفها بها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.