“السراج” يدعو لاجتماع استثنائي لتجنب التصعيد في “بيت الوفاق”

على خلفية تطورات الخلاف بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير؛ دعا رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، عددًا من المسؤولين إلى اجتماع اليوم، للبحث في الآثار المترتبة على تجميد إيرادات النفط.

وجاءت الدعوة إلى الاجتماع في رسالة رسمية؛ وجهها “السراج” إلى كل من رئيسيْ مجلسيْ النواب والدولة ومحافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ووزيري التخطيط والمالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ويناقش الاجتماع التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية، واقتراح حلول ناجعة للأزمة بما يجنّب ليبيا مخاطر الحروب والمزيد من التشظي والانفصال.

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