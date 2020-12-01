الحداد يثير الجدل بتكليفه “مروى” بتقييم الأداء في رئاسة أركان الوفاق

أصدر رئيس ما يسمى بأركان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الحداد، قرارا مثيرا للجدل، إذ كلف مروى عبدالرازق خميس بالعمل مستشارة تخطيط وتقييم أداء برئاسة الأركان التابعة لحكومته.

وشدد الحداد، في قرار له، على أن يتم معاملة مروى بمكافئة مالية مقطوعة قدرها 3 آلاف دينار ليبي شهريا، مؤكدا على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وقد أثار هذا القرار غضب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعيين زوجة أجنبي في مثل هذا المنصب.

يذكر أن مروى وهي متزوجة من أجنبي ماليزي، تعرف نفسها بأنها حقوقية من بنغازي، وكانت تدرس في ماليزيا، وتفتخر بأن لها مواقف ضد جيش بلادها، وتتنقل بين طرابلس ومصراتة، وقال نشطاء بأنها كانت ترغب في منصب في حكومة فائز السراج.

وكانت مروى تعمل مستشارة بماليزيا وتتقلد منصب رئيس مجلس إدارة المركز العالمي العربي بماليزيا للدراسات والبحوث والتطوير، ولها مشاركة في محاضرات بجامعة بنغازي الحديثة حول الأساليب المعاصرة في إدارة المؤسسات.

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