المركز الوطني للأمراض: العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء تسجيل 13 حالة وفاة و 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بينها 459 حالة جديدة و149 حالة مخالطة من إجمالي 4490 عينة جرى فحصها يوم أمس الاثنين.

وأكد المركز في نشرته اليومية أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا بلغ 93417 حالة منها الحالات النشطة، 28012 والمتعافين 54209، والوفيات 1196 حالة.

وأوضح المركز التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية حيث بلغت 259 حالة جديدة و56 حالة مخالطة.

وأكد المركز أن مدينة بنغازي سجلت 41 حالة جديدة وجرى في مدينة الخمس تسجيل 3 حالات جديدة وفي يفرن سجلت حالة واحدة جديدة وكذلك في العجيلات وترهونة والعامرية والزاوية الغرب وسجلت في الجميل 7 حالات جديدة وفي طبرق سجلت 4 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 16 حالة جديدة وفي جنزور سجلت 25 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي مصراته سجلت 37 حالة مخالطة وفي وادي زمزم وابو نجيم سجلت حالة واحدة مخالطة وفي صبراته سجلت 7 حالات جديدة و12 حالة مخالطة وفي صرمان سجلت 8 حالة جديدة وفي زلطن سجلت 11 حالة جديدة وفي غريان سجلت 8 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي بني وليد سجلت 12 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي قصر الاخيار سجلت 8 حالات جديدة وفي مسلاته سجلت حالتين جديدتين وحالة واحدة مخالطة.

وبين المركز أنه في مدينة زوارة جرى تسجيل 9 حالات مخالطة وفي الزنتان سجلت 10 حالات مخالطة وفي جادو سجلت حالة واحدة جديدة وفي الحوامد سجلت حالة واحدة جديدة وفي القره بوللي سجلت 9 حالات جديدة وفي زليتن سجلت 32 حالة جديدة و17 حالة مخالطة.

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