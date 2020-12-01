الحكومة الليبية: تخصيص 11 مليون دينار لتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

أصدرت الحكومة الليبية قرارا يقضي بمنح الإذن لوزارة المالية و التخطيط بتخصيص قيمة 11،704.250 أحد عشر مليون وسبعمائة واربعة آلاف ومائتان و خمسون دينار لوزارة التعليم كعهد مالية لمدراء المدارس بالتعليم العام لتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي 2020-2021م.

وبموجب القرار رقم 772 لسنة 2020 ميلادي سيتم صرف 50٪ من القيمة خلال العام 2020 م.وباقي القيمة خلال 2021م.

وفي نفس السياق أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 771 ميلادي بشأن تخصيص قيمة مالية لمدراء مكاتب شؤون المخازن والتجهيزات بالمناطق وقدرها 220،000 د. ل مائتان وعشرون دينار التعليمية لتغطية مصروفات توزيع الكتاب المدرسي.