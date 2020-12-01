عاجل // بدء جلسة الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه السراج بحضور نائب رئيس مجلس نواب طرابلس وبومطاري والصديق الكبير وصنع الله وخالد شكشك لبحث حلول وتداعيات تجميد الإيرادات النفطية، والعمل على توحيد سعر الصرف

افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج جلسة الاجتماع الطارئ الذي دعى إليه، لبحث حلول وتداعيات تجميد الإيرادات النفطية، والعمل على توحيد سعر الصرف، بحضور رئيس مجلس النواب الموازي، ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير التخطيط المفوض، ووزير المالية المفوض، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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