السوق الموازية: تراجع كبير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار

شهدت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا تراجعا كبيرا أمام الدينار في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار 43 قرشا، إلى 6.64 دينار، مقابل 7.07 دينار أمس الإثنين.

كما هبط سعر اليورو 41 قرشا إلى 7.87 دينار، مقابل 8.38 دينار أمس، وانخفض الجنيه الاسترليني 50 قرشا إلى 8.80 دينار، مقابل 9.30 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وبالمثل بيعت الليرة التركية بـ 0.85 دينار، مقابل 0.91 دينار أمس، والدينار التونسي بـ 2.43 دينار، مقابل 2.57 دينار أمس.

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