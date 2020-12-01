وسط حالة من الغضب.. أونيس يطالب بإنهاء إيفاد ملحقين ثقافيين في ثلاث دول ويعين مليشيات بديلا عنهم

طالب حسن أونيس رئيس هيئة الثقافة في حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الطاهر سيالة، وزير خارجية الوفاق، بإنهاء إيفاد الملحقين الثقافيين بثلاث دول بزعم “عدم القيام بواجباتهم الموفدين لها في تلك السفارات”.

وادعى: “ أن الملحقين الثقافيين في كل من ( بريطانيا – تونس – مالطا) لم يقوموا بأداء واجباتهم الموفدين من أجلها بهذه السفارات الأمر الذي انعكس على صورة الثقافة الليبية”، بحسب ادعائه.

وزعم «أونيس»، أن “الأمر يتطلب إنهاء إيفادهم وعودتهم إلى ليبيا واستبدالهم بكلا من «جلال جمعية القبي» (ملحقا ثقافيا بالمملكة المتحدة البريطانية)، و «عمر بالعيد الطيرة» (ملحقا ثقافيا بالجمهورية المالطية)، و «ناجي على عبد الرحمن الحاج» (ملحقا ثقافيا بالجمهورية التونسية)”.

وأثار تعيين القبي الذي عرف بأنه إعلامي في مليشيات بركان الغضب والحاج، الذي يصفه إعلام حكومة الوفاق غير المعتمدة بالناشط السياسي حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

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