داخلية الوفاق: اجتماع لبحث تأمين جلسة النواب المقررة في غدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

عقدت الغرفة الأمنية المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بشأن تأمين انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي الذي ستحتضنه مدينة غدامس خلال اليومين القادمين اجتماعها الأستثنائي اليوم الثلاثاء بمقر مديرية أمن غدامس. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن أعضاء الغرفة برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضوية مدير الإدارة العامة للدعم المركزي والمساعد للشؤون الأمنية بمدينة غدامس بحثوا وضع خطة أمنية لبذل كافة الجهود المتعلقة بتأمين انعقاد جلسة النواب وذلك بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية المختصة بمدينة غدامس.

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