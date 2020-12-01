علام: استمرار محادثات الأطراف الليبية من أجل بحث مقترحات الخروج من المأزق الحالي

استأنف ممثلون عن الأطراف الليبية المفاوضات، اليوم الثلاثاء، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة تمهيدية تسبق موعد الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل.

وأفاد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علام، أن محادثات اليوم ستناقش مقترحات أعضاء ملتقى الحوار السياسي للخروج من المأزق الحالي.

وأعرب علام عن أمل البعثة الأممية في أن يتم التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية، موضحا أن ذلك يساعد على المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس.

يذكر أن المباحثات الليبية تجري افتراضياً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وتقوم بتسييرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مقرها في منطقة البحيرة قرب وسط العاصمة التونسية.

وكانت الاجتماعات السابقة قد فشلت في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيداً لمخرجات مؤتمر برلين.

وقالت مصادر إعلامية إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، تخطط لعقد جولة جديدة مباشرة من المفاوضات في جنيف منتصف ديسمبر الحالي.

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