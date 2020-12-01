في تحد سافر لاتفاق وقف النار.. تركيا ترسل خامس طائرة عسكرية إلى غرب ليبيا خلال 4 أيام

كشف موقع “فلايت رادار”، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة شحن عسكرية تركية جديدة من طراز إيرباص A400M تابعة لسلاح الجو التركي، إلى قاعدة الوطية الليبية، في تحد سافر للقرارات الدولية.

وأكد الموقع، وهو متخصص في تتبع حركة الطيران، أن الطائرة وصلت إلى غرب ليبيا، قادمة من قاعدة قيصري الجوية العسكرية في قونيا التابعة لتركيا، لتكون الخامسة على مدار 4 أيام.

وتواصل تركيا منذ الأسبوع الماضي إرسال الطائرات العسكرية إلى ليبيا، حيث هبطت ما يزيد على 10 طائرات شحن عسكرية تركية، في قاعدة عقبة بن نافع الجوية “الوطية” غربي ليبيا قادمة من أنقرة.

وكان الموقع قد رصد السبت الماضي، وصول 4 طائرات شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا.

وأكد سياسيون ليبيون أن تركيا بهذه الخطوات، تعمل على إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.

وطالب سياسيون ليبيون بإغلاق المجال الجوي الليبي أمام الطيران التركي الذي يصدر السلاح والمرتزقة في القواعد المسيطر عليها غربي البلاد.

وأكد خبراء ليبيون، أن تركيا تهدف من وراء تكثيف عملياتها في الغرب إلى إعلان قاعدة “الوطية” قاعدة تركية رسمية إضافة إلى أهداف أخرى.

يذكر أنه منذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير الماضي، وتصديق ما يسمى بمجلس الدولة على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبي، رغم مشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في المؤتمر الذي نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة، فيما اعتبر سياسيون أن قرارات مجلس الأمن الدولي المنوطة بحماية المدنيين وإيقاف تدفق السلاح إلى ليبيا مازالت حبرا على ورق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24