انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة «13+13» في طنجة

انطلقت أعمال اليوم الثاني للاجتماع التنسيقي بين أعضاء مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة «13+13» في مدينة طنجة المغربية، الثلاثاء، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويترأس وفد مجلس النواب عائشة شلابي، ومجلس الدولة محمد أبو سنيه، حيث يتناول الاجتماع نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري، وفق وكالة الأنباء المغربية.

وانعقد بمدينة طنجة الأسبوع الماضي الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي والذي توج بإصدار بيان نص على عقد جلسة التئام المجلس مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإنهاء حالة الانقسام في المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية، في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب.

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