مسؤولون سياسيون واقتصاديون بالوفاق يبحثون تداعيات تجميد إيرادات النفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

اجتمع اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الموازي عامر عمران، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.

وكان السراج وجه الاثنين خطابا إلى عدد من كبار المسرولين في الدولة ،من أجل عقد اجتماع تقابلي عاجل ،اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في طرابلس.

وأشار السراج في خطابه ،إلى أن هذه الدعوة تأتي إيماءً للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي، ومن باب المسؤولية القانونية والتاريخية، وفق قوله.

وأوضح السراج في خطابه، أن الاجتماع سيناقش التداعيات والآثار المترتبة عل عملية تجميد الإيرادات النفطية، واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحر والمزيد من التشظي والاتفصال