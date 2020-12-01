جلاله والترجمان يوقعان بروتوكول للتنسيق بشأن عودة النازحين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

وقع وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، بروتوكول تعاون فني مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب بوزارة الدفاع العقيد محمد الترجمان، للتنسيق في إجراء العودة الطوعية والآمنة للنازحين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن توقيع بروتوكول التعاون جاء على هامش ورشة العمل التي أقامتها في طرابلس وزارة المهجرين والنازحين مع المركز للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب على المهجرين .

وجرى خلال ورشة العمل التي خلال الورشة استعراض برامج عمل المركز وأنشطة مركز الطب الميداني والدعم عند إسعاف ونقل المصابين وضحايا الألغام لتلقي العلاج، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه العودة الآمنة للنازحين في مناطق الاشتباكات بجنوب العاصمة طرابلس، إلى جانب استعراض جهود الوزارة للتنسيق بين الأطراف المعنية بتقديم خدماتها لتهيئة الخدمات الإنسانية للنازحين العائدين إلى منازلهم.