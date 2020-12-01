الحكومة تمنح الإذن لوزارة المالية بتخصيص مبالغ مالية لوزارة التعليم

منح مجلس الوزراء في الحكومة الليبية الإذن لوزارة المالية بتخصيص 11 مليونا و704 آلاف و250 دينارا لوزارة التعليم كعهد مالية لمديري المدارس، وذلك لتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي الجديد.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 772 لهذا العام فقد نص على صرف نصف القيمة خلال العام الجاري، ونصفها الآخر خلال العام القادم.

وفي ذات السياق أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 771 بشأن تخصيص قيمة مالية لمديري مكاتب شؤون المخازن والتجهيزات بالمناطق، وقدرها 220 ألف دينار لتغطية مصروفات توزيع الكتاب المدرسي.

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