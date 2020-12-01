ليبيا الان

الحكومة تمنح الإذن لوزارة المالية بتخصيص مبالغ مالية لوزارة التعليم

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

منح مجلس الوزراء في الحكومة الليبية الإذن لوزارة المالية بتخصيص 11 مليونا و704 آلاف و250 دينارا لوزارة التعليم كعهد مالية لمديري المدارس، وذلك لتنفيذ الخطة البديلة للعام الدراسي الجديد.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 772 لهذا العام فقد نص على صرف نصف القيمة خلال العام الجاري، ونصفها الآخر خلال العام القادم.
وفي ذات السياق أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 771 بشأن تخصيص قيمة مالية لمديري مكاتب شؤون المخازن والتجهيزات بالمناطق، وقدرها 220 ألف دينار  لتغطية مصروفات توزيع الكتاب المدرسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك