احويلي: نجتمع في طنجة لدفع مسار الحوار إلى أقصى درجة لحل الأزمة الليبية

قال عبد القادر احويلي، عضو ما يسمى بمجلس الدولة، إن اجتماع أعضاء المجلس في طنجة يأتي بموجب ما تم الاتفاق عليه في تونس بأن مجلس الدولة مناط به المناصب السيادية والمسار الدستوري، وذلك للتفاهم والتشاور بين المجلسين بهدف دفع مسار الحوار إلى أقصى درجة لينجح هذه المرة في حل الأزمة الليبية

وانطلقت أمس في مدينة طنجة المغربية جولة جديدة من الحوار الليبي – الليبي للجنة 13+ 13

وتتناول هذه الجلسات التشاور حول الحوار الجاري في تونس، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا

وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار بعد جولتين سابقتين بمدينة بوزنيقة في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، التي تُوجتا بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

كما تأتي هذه الجولة بعد يومين فقط من انتهاء لقاء طنجة التشاوري بين أعضاء مجلس النواب، وتفاهم أعضائه على عقد اجتماع بمدينة غدامس، بعد سنوات من الانقسامات، توصل خلالها المجتمعون إلى نتائج ملموسة، أبرزها إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال سنة

وتتصدر المناصب السيادية محاور النقاش في طنجة من أجل الوصول إلى حل متوافق عليه لعرضه لاحقاً على مجلس النواب للتصويت عليه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24