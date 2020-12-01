باشاغا يوجه بتفعيل مراكز الشرطة وإقامة البوابات الأمنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بمدراء الأمن بالمناطق بضرورة تفعيل كافة مراكز الشرطة باعتبارها القاعدة الأساسية الأمنية لتقديم الخدمات للمواطن وتفعيل البوابات والتمركزات الأمنية وفق الخطط الأمنية التي تصدر من قبل مديريات الأمن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا أكد خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس على ضرورة التعاون بين كافة مديريات الامن والأجهزة الأمنية الأخرى لبسط الأمن والمجاهرة به وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد باشاغا على ضرورة تفعيل كافة البوابات والتمركزات الأمنية بالفترة الليلية من أجل حفظ الأمن والسهر على راحة المواطنين ومنع حدوث أي خروقات أمنية مشدداً على ضرورة الضبط والربط والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة ومعاملة المواطنين معاملة حسنة.

وأشار باشاغا إلى ضرورة تقديم كافة الدعم لمديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية مبينا أن نقص المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية أثر بالسلب على أداء العمل الأمني داخل هذه المديريات الأمر الذي يتطلب تقديم الدعم لإنجاح سير العمل لبسط الامن والاستقرار بالجنوب الليبي.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية داخل مديريات الأمن والمشاكل التي تواجهها وتذليل كافة الصعوبات لإنجاح سير العمل بهذه المديريات.